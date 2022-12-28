الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أشرف صبحي: البنية الأساسية الرياضية وفرت 65% من تكلفة استضافة المسابقات

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما وصلت إليه الدولة في تطوير البنية الأساسية والرياضية يؤكد قدرة مصر على تنظيم كافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف صبحي، خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس السيسي، ـأن هذه البنية وفرت نحو 65% من تكلفة استضافة الأحداث الكبرى، إذ نظمت مصر نحو 289 بطولة وحدث دولي وعالمي، بالإضافة لتحقيق نحو 2646 ميدالية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وتابع أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنفيذ 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة ما يقرب من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوي الهمم بمحتلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم دوري رياضي لذوي الهمم في إطار مبادرة “شموس لا تغيب بسمة أمل لذوي الهمم”، بالإضافة إلى تنفيذ دوري كرة السلة لضعاف السمع ودوري في كرة القدم للصم، بالإضافة إلى مشاركة قصار القامة بدوري كرة القدم بالساق الواحدة.

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