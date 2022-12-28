الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أشرف صبحى: البنية الأساسية والرياضية تطورت خلال السنوات الماضية 

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه منذ عام 2014 والقيادة السياسية لها رؤية تهدف الوصول بالوطن إلى أعلى ما يمكن عبر بذل الجهد الكبير.

وأكد خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعلم ما يريده الشباب وقدم الدعم الفعلي لهم، وقال لهم: "أنا معاكم في حلمكم"، ليتابع الوزير: "قد تحقق الحلم وكانت النتيجة التدريب قبل التمكين وحرص الشباب على مشاركة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحمل المسئولية ومواجهة التحديات".


وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تطورت البنية الأساسية والبنية الرياضية، وجرى إنشاء مدن شبابية ورياضية وملاعب ومراكز شباب وحمامات سباحة وصالات رياضية.

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