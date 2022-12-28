محافظ سوهاج يستقبل وزير الإسكان لتفقد عدد من المشروعات القومية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الإسكان وقائد الجيش الثالث الميداني لسوهاج؛ لتفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات.

ورحب "الفقي" بوزير الإسكان وقائد الجيش الثالث على أرض سوهاج، مؤكدا أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، مشيرا إلى التنسيق التام والتواصل المستمر مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها لخدمة أهالي سوهاج.

فيما استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 167 مواطن .

وتنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة .

وجرى الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.