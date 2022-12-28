تطورات جديدة في واقعة ضرب عريس لعروسه في ليلة الزفاف بالمحلة

أعلنت أسرة الفتاة "إسراء محمد" المعروفة إعلاميا بـ"عروس المحلة" ضحية واقعة اعتداء في ليلة زفافها على يد عريسها، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بطلاق ابنتهم بواقع الضرر بعدما تعرضت للإهانة على يد أسرة شريك حياتها.

في ذات السياق، أكد رامي الشيخ محامي أسرة الفتاة البدء في التواصل فعليا مع والدها لوضع آليات اتخاذ كافة الإجراءات لتحريك دعوى الطلاق القضائية بناءً على التقارير الطبية التي أفادت بإصابات تعرضت لها الفتاة العروس وشقيقها عقب انقضاء حفل زفافها على يد عريسها وأفراد أسرته أمام أبواب إحدى القرى السياحية بقرية بلقينا.

وأفاد محامي أسرة الفتاة أنه ووالديها وأشقائها تلقوا سلسلة من التهديدات من جهة العريس وأفراد أسرته جراء رفضهم عودة ابنتهم له، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الأحداث دفاعا عن أفراد الأسرة أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة خلال الساعات الجارية.

من ناحية أخرى، كشف "محمد.م" والد العروس أن ابنته تعرضت لإهانة بالغة لتعرضها للضرب المبرح على يد عريسها، قائلا: "اتفاجئنا إنه بيرقص في الفرح وفي إيده أدوات حادة وبيتعاطى مع زملائه في حفل زفاف".

وكشف والد الفتاة العروس بقوله "بنتي انضربت بالبوكس والأرجل من عريسها في ليلة الزفاف أمام مرٱي ومسمع جميع المارة".

كما استشهد بقوله "أنا يشهد كل الناس حياتنا بقت خطر بسبب أهل العريس وبنناشد وزير الداخلية وكل المسئولين بحمايتنا رغم وجود مساعي للصلح من جانب أسرة الشاب العريس".

وكانت مباحث الجنائية بالغربية ضبطت الشاب كريم حسن المعروف إعلاميا بـ"عريس المحلة" حال تواجده بمسكنه بنطاق منطقة ابو الحسن بمدينة المحلة الكبرى وتم عرضه علي النيابة العامة للتحقيق.

وكانت إحدى قاعات الأفراح والمناسبات الخاصة بقرية بلقينا شهدت واقعة هي الأولى من نوعها عقب ترك عروس وأسرتها حفل زفافها في ليلة العرس جراء اعتداء زوجها عليها بالتراشق بالألفاظ وبرفقتها شقيقها، جراء اعتراضها على جلوس والدته في المقعد الأمامي للسيارة زفافهما، الأمر الذي دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.

فيما أكد العريس في ليلة الزفاف في أولى تصريحاته الصحفية بقوله "أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها بحياتي".