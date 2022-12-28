الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-12-2022 فى البوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يقدم لكم «الدستور» تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-12-2022، فى عدد من البنوك المصرية، حيث شهد الريال السعودي استقرارا لسعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، مساء أمس الثلاثاء، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-12-2022 فى البوك المصرية

ووفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير وصل إلى 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، أمام الجنيه المصري 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري سجل 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

و سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 6.36 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري شهد 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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