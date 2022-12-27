سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 27-12-2022

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عبر لوحات التعاملات المالية في البنوك المصرية باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق للعملة المراد تحويلها وخاصة عقب استقرار أسعار الكثير من العملات المالية للدول العربية والأجنبية مؤخرا.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 27-12-2022

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 27-12-2022 عبر لوحات التعاملات المالية في البنوك وهي كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 24.68 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.

وصل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 24.72 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي سجل الدولار نحو 24.68 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الدولار إلى 24.70 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.



في البنك المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 24.70 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الاسلامي وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 24.70 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار إلى 24.65 جنيه للشراء مقابل 24.75 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني سعر الدولار الأمريكي بنحو 24.68 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري قدر الدولار الأمريكي بنحو 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

في بنك مصر قدر الدولار الأمريكي بنحو 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

في بنك QNB الأهلي وصلت العملة الأمريكية إلى 24.75 جنيه للبيع و24.68 جنيه للشراء.





سعر العملات الدول العربية والأجنبية في البنك المركزي



سجل اليورو الأوروبي نحو 26.21 جنيه للشراء و26.30 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل إلى 80.50 جنيه للشراء و80.77 جنيه للبيع.