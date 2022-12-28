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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

أسعار العملات
أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-12-2022، تباينًا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، إذ استقر الدولار والريال والدرهم، وارتفع اليورو والإسترليني، وتباين الدينار الكويتي، وينشر موقع «الدستور» تقريرًا تفصيليًا عن متوسط سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، وشاشات التداول للحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية.

 

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.53 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.67 جنيه للشراء، و 29.77 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.27 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

بنك مصر: 29.64 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.57 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.82 جنيه للشراء، و 29.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 29.74 جنيه للشراء، و 29.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

بنك مصر: 26.19 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.14 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 26.28 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 26.20 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع، وفق أسعار العملات.

 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.38 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.730 جنيه للشراء، و 6.739 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.64 جنيه للشراء، و 6.77 للبيع، وفق أسعار العملات.

 

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

بنك مصر: 77.76 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.78 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.47 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.98 جنيه للشراء، و 81.14 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

العملات أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-12-2022 الدولار الدرهم البنك المركزي المصري اليورو

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