أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة عرض وطلب كافة العملات المالية للدول العربية والأجنبية ومدى تأثيرها على حركة الاقتصاد المصري في ظل الركود الذي تعاني منه الكثير من الدول.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

تباين في أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة من خلال تغيرات لوحة التعاملات المالية والأسعار كما يلي:

سعر العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.67 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 26.20 جنيه للشراء و 26.29 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 29.70 جنيه للشراء و 29.80 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 6.55 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي قرابة 80.45 جنيه للشراء و80.92 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.71 جنيه للشراء و 6.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.46 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 26.08 جنيه للشراء و 26.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 29.61 جنيه للشراء و 29.85 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 6.55 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي قرابة 77.60 جنيه للشراء و80.58 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.71 جنيه للشراء و 6.72 جنيه للبيع.

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أسعار عملات بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 26.08 جنيه للشراء و 26.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 29.61 جنيه للشراء و 29.85 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 6.55 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي قرابة 77.77 جنيه للشراء و77.77 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.71 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع.

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