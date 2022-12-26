الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية

اليورو
اليورو

ننشر لكم سعر اليورو اليوم في مصر 2022، حيث تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية حيث اتجه للاستقرار في أغلب البنوك فيما تراجع بفروق قليلة في البعض الآخر، وبلغ سعر اليورو حسب شاشات البنك المركزي المصري ​26.2168 جنيه للشراء، و26.3045 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في مصر 2022  

  • سجل اليورو فى البنك الأهلى المصرى 26.13 جنيه للشراء، و26.25 للبيع.
  • بلغ سعر اليورو فى بنك مصر26.13 جنيه للشراء، 26.25 جنيه للبيع.
  • اليورو في بنك الإسكندرية سجل 26.19 جنيه للشراء، و26.32 للبيع.

200 جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

  • سعر اليورو فى بنك البركة : 26.14 جنيه للشراء،26.31 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى 26.17 جنيه للشراء، 26.32 جنيه للبيع.
  • اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 26.21 جنيه للشراء،26.31 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو في بنك المشرق : 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.
  • بلغ سعر اليورو في بنك سايب:  26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.
  • سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى: 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.
  • سعر اليورو في المصرف العربي الدولي:  26.20 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.
  • سجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك:  26.17 جنيه للشراء 26.42 للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​24.6700 جنيه 24.7456 جنيه
سعر اليورو​26.2168 جنيه26.3045 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.7940 جنيه29.8976 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​26.4700 جنيه26.5738 جنيه
100 ين يابانى​18.5391 جنيه18.5973 جنيه
سعر الريال السعودى​6.5577 جنيه6.5795 جنيه
سعر الدينار الكويتى​80.5025 جنيه80.7754 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​6.7166 جنيه6.7390 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.5428 جنيه3.5544 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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