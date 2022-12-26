ننشر لكم سعر اليورو اليوم في مصر 2022، حيث تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية حيث اتجه للاستقرار في أغلب البنوك فيما تراجع بفروق قليلة في البعض الآخر، وبلغ سعر اليورو حسب شاشات البنك المركزي المصري ​26.2168 جنيه للشراء، و26.3045 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في مصر 2022

سجل اليورو فى البنك الأهلى المصرى 26.13 جنيه للشراء، و26.25 للبيع.

بلغ سعر اليورو فى بنك مصر26.13 جنيه للشراء، 26.25 جنيه للبيع.

اليورو في بنك الإسكندرية سجل 26.19 جنيه للشراء، و26.32 للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة : 26.14 جنيه للشراء،26.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى 26.17 جنيه للشراء، 26.32 جنيه للبيع.

اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 26.21 جنيه للشراء،26.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق : 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك سايب: 26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى: 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: 26.20 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك: 26.17 جنيه للشراء 26.42 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع سعر الدولار الأمريكى​ 24.6700 جنيه 24.7456 جنيه سعر اليورو​ 26.2168 جنيه 26.3045 جنيه سعر الجنيه الإسترلينى​ 29.7940 جنيه 29.8976 جنيه سعر الفرنك السويسرى​ 26.4700 جنيه 26.5738 جنيه 100 ين يابانى​ 18.5391 جنيه 18.5973 جنيه سعر الريال السعودى​ 6.5577 جنيه 6.5795 جنيه سعر الدينار الكويتى​ 80.5025 جنيه 80.7754 جنيه سعر الدرهم الاماراتى​ 6.7166 جنيه 6.7390 جنيه سعر اليوان الصينى​ 3.5428 جنيه 3.5544 جنيه

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