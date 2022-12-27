الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على نوتنجهام بهدفين نظيفين

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره نوتنجهام فوريست بهدفين نظيفين، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي.

ماركوس راشفورد لعب دور رجل الشوط الأول بامتياز بعدما أن سجل هدفًا وصنع آخر.

كان راشفورد المبادر بالتهديف مبكرًا في الدقيقة 19 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد ركنية رائعة نفذها بذكاء كريستيان إريكسن.

وضاعف الفرنسي أنطوني مارسيال النتيجة لليونايتد بهدف ثانٍ، في الدقيقة 22 بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد صناعة راشفورد.

وألغي حكم اللقاء هدفًا لصالح نوتنجهام في الدقيقة 40 عن طريق راين ياتيس بعد العودة لتقنية "الفار" والذي أثبتت وجود تسلل على زميله بولي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، فتُقام على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست، فشهد تواجد المدافع الفرنسي رافاييل فاران أساسيًا وبجواره وان بيساكا، فيما يقود أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تأهل لربع نهائي بطولة كأس رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة بانتصاره على بيرنلي نهاية الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة.