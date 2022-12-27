إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق الواحات

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق الواحات، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين قبل الكوبري الجديد اتجاه الواحات.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء سير ميكروباص بطريق الواحات، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على المركبة، مما أسفر عن انقلابها بعد دخلة المطار بنحو 3 كيلومترات.

وتبين من المعاينة إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتم رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات اللازمة.