التفاصيل الكاملة لإعلان «البترول» طرح مزايدة للبحث عن الغاز

شهدت الساعات الماضية، إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام.

وكشف الإعلان عن طرح المزايدة العالمية في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG) https://eug.petroleum.gov.eg).



وأوضح وزير البترول طارق الملا، أن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لعام 2022 تأتي امتدادًا لاستراتيجية عمل الوزارة التى بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفى مقدمتها البحر المتوسط استثمارًا لما تمتلكه من احتمالات مهمة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية توفر فرصًا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها، لافتًا إلى أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط فى ظل السعى المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من أجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعى من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمى فى الوقت الحالى.

ونوه بأن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجًا جديدًا يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعمًا لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار، حيث توفر البوابة وصولًا رقميًا وسريعًا للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمى وبيانات الآبار بالإضافة إلى البنود والشروط الأساسية ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة فى المزايدة.