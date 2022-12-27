أسعار النفط العالمى يقترب من حاجز 86 دولارًا للبرميل

اقتربت أسعار النفط العالمية، قبل الإغلاق اليوم الثلاثاء، من حاجز 86 دولارًا للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة من خام برنت 85.82 دولار للبرميل مرتفعة بأكثر من دولار عن سعر أمس، وبلغ عقود الخام الأمريكي الآجلة 80.59 مرتفعة هي الأخرى بأكثر من دولار.

وكان قد سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود فيروس كورونا كوفيد-19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود، وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة؛ بسبب العواصف الشتوية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، الإثنين، إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتبارًا من الثامن من يناير وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.

وارتفع خام برنت 22 سنتًا، أي 0.3 بالمائة، إلى 84.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 79.63 دولار للبرميل.

وسجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر.

وقال نعيم اسلام المحلل لدى أفاتريد "هذا بالتأكيد أمر كان المتعاملون والمستثمرون يتطلعون إليه" في إشارة إلى خطة الصين بشأن الحجر الصحي.

وكانت الأسواق البريطانية والأمريكية مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

العواصف الأمريكية ترفع أسعار النفط

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز إن النفط استمد الدعم أيضًا من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة.

وأضاف: "لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلًا".

واعتبارًا من يوم الجمعة، تم إغلاق حوالي 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأمريكي، بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس؛ بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.

