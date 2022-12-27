تفاصيل تفحم طفلتين فى حريق بشبرا

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل التهم شقة سكنية في عقار بشبرا الذي أسفر عن مصرع فتاتين متفحمتين، وصرحت النيابة بدفنهما لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت التحقيقات، عن أن الشقة محل البلاغ كائنة بحارة الجنايني التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا مصر، ومساحتها 60 مترًا، وهي عبارة عن غرفتين وصالة وحمام، وأن الحريق التهم غرفة واحدة خاصة بالأطفال الثلاثة وهما الضحيتان وشقيقهما محمد، 4 سنوات الذي تواجد وقت اندلاع الحريق في صالة الشقة وتمكن الأهالي من إنقاذه، بينما لقيت الطفلتان مصرعهما متفحمتين داخل غرفتهما.

وأوضحت التحقيقات، أن والد الضحيتين يدعي «علاء الدين.أ.م»، 27 سنة كان في عمله وقت الحريق، بينما كانت والدة الضحيتين في الشارع لشراء بعض احتياجات المنزل.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الأخير، في عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين العثور على جثتين متفحمتين لشقيقتين وهما «كارمن، 3 سنوات وشقيقتها ريتاج، سنة ونصف».

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت إجراء تحليل دي إن إيه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.