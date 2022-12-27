الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الواحات

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق الواحات البحرية، حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الواحات الكيلو 55، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج.

تم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

إدارة شرطة النجدة 6 أكتوبر إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم الادارة العامة لمرور الجيزة

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