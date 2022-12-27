الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية والأمنية والجامعية لبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، واللواء أكرم عثمان مساعد مدير الأمن. 

وأكد “عطية” على ضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والإستندات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية ، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى. 

ووجه اللواء أشرف عطية، بضرورة الاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية ، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمراجعة أعمال البنية التحتية بمدينة إدفو للإسراع فى إنهاء أعمال التطوير والتجميل المكملة لها. 

وكلف المحافظ بدراسة إصدار قرار بمنع سير عربة التروسيكل لنقل البضائع داخل الشوارع الرئيسية، واقتصار سيرها على الشوارع الجانبية والقرى والنجوع، بالإضافة إلى عربات التاكسى الـ 7 راكب والميكروباص المتهالكة والتى ستخضع للمشروع القومى للإحلال والتجديد، فضلاً عن سحب السيارات الغير مستخدمة والراكنة لفترات طويلة من الشوارع. 

أسوان اعياد الميلاد الموسم السياحي محافظ أسوان القيادات الأمنية القيادات التنفيذية اجتماع

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