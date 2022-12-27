محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة ويطمئن على توافر الخضروات والفاكهة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، سوق الجملة غرب مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير كافة احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وايمن خلف، رئيس مركز ومدين كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الوكالات داخل سوق الجملة، وناقش التجار وعدد من المواطنين المترددين على السوق، والباعة، عن أسعار الفواكه والخضروات المتعددة، مشددا على عدم المغالاة في الأسعار.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطنين وصحتهم والقضاء على جميع صور التلاعب، ومصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها، والتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ، من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس.

