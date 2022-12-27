الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإدارة العامة لتأمين محور السويس تضبط 3 تجار مخدرات

المتهمين
المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط العديد من القضايا وكان أبرزها ضبط (فتاة، مقيمة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية)، حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزتها (5 لفافات لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - هاتف محمول).

وضبط (عامل، له معلومات جنائية، مقيم بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية)، حال عبوره من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزته (كمية من نبات الهيدرو المخدر وزنت200 جرام -مبلغ مالى -هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد) حال عبوره المنفذ متجهاً إلى خارج مدينة بورسعيد وبحوزته (7 أكياس بلاستيكية لمخدر الأيس وزنت 20 جرام - سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الادارة العامة لتأمين محور قناة السويس الإجراءات القانونية ضبط 3 تجار مخدرات محافظة الإسماعيلية محور قناة السويس محافظة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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