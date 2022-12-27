الإدارة العامة لتأمين محور السويس تضبط 3 تجار مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط العديد من القضايا وكان أبرزها ضبط (فتاة، مقيمة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية)، حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزتها (5 لفافات لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - هاتف محمول).

وضبط (عامل، له معلومات جنائية، مقيم بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية)، حال عبوره من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزته (كمية من نبات الهيدرو المخدر وزنت200 جرام -مبلغ مالى -هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد) حال عبوره المنفذ متجهاً إلى خارج مدينة بورسعيد وبحوزته (7 أكياس بلاستيكية لمخدر الأيس وزنت 20 جرام - سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.