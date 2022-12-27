وزارة الداخلية تحبط عملية تهريب 201 قطعة أثرية بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية التصدى الحاسم لجرائم الاتجار بالقطع الأثرية ضبط 201 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الإتجار، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها فقد وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بالاتجار فـى القطع الأثرية وتردده على منطقة الهرم بالجيزة لمقابلة (أحد الأشخاص) لإتمام عملية شراء قطع أثرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة (خاص به) بمنطقة حدائق الأهرام قيادة (سائق، مقيم بمحافظة الغربية) أثناء قيامه بإتمام عملية بيع وشراء (قطع يُشتبه فى أثريتها) مع أحد عملائه (له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وضبط بحوزة الأخير مبلغ مالى قدره "مليون وخمسمائة ألف جنيه"، وبتفتيش السيارة المشار إليه عُثر على (عدد201 قطعة يُشتبه فـى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بأن المبلغ المالى خاص به قام بدفعه للمتهم الثانى نظير الحصول على القطع المضبوطة واعترف الثانى بقيامه بالاتجار فى القطع الأثرية المضبوطة، واعترف قائد السيارة بعلمه بواقعة البيع والشراء، وأن دوره قيادة السيارة المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.