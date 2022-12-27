الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة القناة يفتتح 4 عيادات أسنان ووحدة تعقيم وأشعة بالإدارة الطبية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج، أمين عام الجامعة، ٤ عيادات للأسنان بالإضافة إلى وحدة تعقيم وأشعة بالإدارة العامة الطبية.

وقال رئيس الجامعة إن إدارة طب الأسنان بالإدارة العامة للشئون الطبية تقدم العديد من الخدمات العلاجية لطلاب الجامعة، مضيفاً حرصها على رفع المستوى التثقيفى بأهمية العناية بالفم والأسنان، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبنائها الطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية وطريقة لائقة، وذلك عن طريق استخدام أحدث الأجهزة الطبية وتوفير أطباء متخصصين في كافة التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة، أن الإدارة الطبية تقدم خدماتها لجميع طلاب الجامعة بمختلف كلياتها، كما أنها تقوم بإجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب الجدد، موضحا أن الإدارة الطبية تشارك بصفة أساسية فى قوافل الإصحاح البيئى التي تنظمها الجامعة لخدمة إقليم القناة وسيناء.

كما تشارك في المؤتمرات الطبية وتنظم أياما علمية للنهوض بمستوى الأطباء وطاقم التمريض.

وأوضحت الدكتورة سمر فتحي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، أنه تم افتتاح ٤ عيادات الأسنان ٢ منهم تجديد وحدات الأسنان و٢ وحدة أسنان تشغيل جديد، مشيرة إلى أن إدارة طب الأسنان تضم ١٧ طبيب أسنان منهم ٤ إخصائيين و 7 تمريض و٧ فني أشعة وتركيبات.

وقال الدكتور رامي جريش، مدير إدارة طب الأسنان، إن إدارة طب الأسنان تقدم خدماتها لجميع طلاب الجامعة مثل جميع أنواع الحشوات، بالإضافة إلى حشو العصب وعلاج اللثة والخلع والجراحات البسيطة للأسنان، مشيرا إلى أن وحدة التعقيم والأشعة تضم أحدث الأجهزة، بالإضافة إلى جهاز X-RAY للأشعة.

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