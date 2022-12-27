الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء السنة الجديدة والإجازات الرسمية في 2023

جريدة الدستور

أيام قليلة تفصلنا عن السنة الجديدة والتي تبدأ الأحد المقبل 1 يناير 2023، وزادت عمليات البحث عن دعاء السنة الجديدة ليتقرب به المواطنون إلى الله متمنين أن يصلح أمور دينهم ودنياهم مع السنة الجديدة، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الدستور لقرائها تعرض دعاء السنة الجديدة مكتوب والإجازات الرسمية بها.

دعاء السنة الجديدة 2023

من أفضل أدعية السنة الجديدة اللهم اجعل أول أيام هذا العام صلاحًا، وأوسطه فلاحًا, وآخره نجاحًا, وأسألك خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك الرضى بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائكفي غير ضرّاء مضرة ولا فتنة مضلة وأعوذ بك أن أَظلم أو أُظلم, أو أَعتدي أو يُعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبًا لا تغفره.

موعد رأس السنة الميلادية 2023.. رسائل التهاني بالعام الجديد

موعد إجازة 7 يناير لموظفي القطاعين الخاص والعام

 من دعاء السنه الجديده .. اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فأسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

الاجازات الرسمية 2023 

إجازة عيد الميلاد المجيد حيث  يحتفل المسيحيون الأرثوذكس يوم 7 يناير بذكرى عيد الميلاد المجيد.

إجازة 25 يناير: يوافق يوم 25 يناير إجازة عيد الشرطة وأيضًا يوم احتفال عيد ثورة 25 يناير، ويوافق يوم 25 يناير 2022.

أجازة شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل 2023.

أجازة  عيد الفطر المبارك 2023 تبدأ يوم السبت 22 أبريل 2022، وفق الحسابات الفلكية، ويتم منح إجازة رسمية 3 أيام.

عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023.

إجازة  عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023.

إجازة يوم وقفة وعيد الأضحى المبارك ويوافق يوم وقفة عيد الأضحي فلكيًا يوم الأربعاء 24 أبريل 2023.

ويوافق يوم إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوم الجمعة 30 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

أجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق الأربعاء 27 سبتمبر

أجازة  انتصار حرب أكتوبر ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2022.

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موعد بداية الترم الثاني 2023.. وبداية إجازة نصف العام

السنة الجديدة دعاء الإجازات الرسمية عيد الميلاد المجيد عيد الفطر عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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