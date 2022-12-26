موعد إجازة 7 يناير لموظفي القطاعين الخاص والعام

إجازة 7 يناير هى أول الإجازات الرسمية في العام المقبل لموظفي القطاعين الخاص والعام وأول المناسبات الدينية في العام الجديد، حيث يحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد والذي يمثل ميلاد السيد المسيح، ومع زيادة البحث عن موعد اجازة 7 يناير لموظفي القطاعين الخاص والعام، تعرض الدستور موعد الاحتفال به والإجازات الرسمية في 2023 .

إجازة عيد الميلاد المجيد

يحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وهو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير ويحصل المصريون على اجازة 7 يناير للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

موعد اجازة 7 يناير لموظفي القطاعين الخاص والعام

ويوافق عيد الميلاد المجيد هذا العام يوم السبت لذا سيحصل جميع العاملون بالدولة والفطاع الخاص على اجازه 7 يناير مدفوعة الأجر، ورغم اتجاه مجلس الوزراء لترحيل جميع الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس إلا أن المناسبات الدينية لا يتم ترحيلها ويتم الاحتفال بها في موعدها المحدد ومنها اجازة 7 يناير وعيدي الفطر والأضحى.

الإجازات الرسمية 2023

25 يناير يوم الأربعاء: ثورة 25 يناير

16 إبريل يوم الأحد: عيد الفصح القبطي

17 إبريل يوم الإثنين: عيد شم النسيم

21 إبريل يوم الجمعة: عيد الفطر المبارك

22 إبريل يوم السبت: إجازة عيد الفطر المبارك

25 إبريل يوم الثلاثاء: عيد تحرير سيناء

1 مايو يوم الإثنين: عيد العمال

27 يونيو يوم الثلاثاء: إجازة يوم وقفة عرفات

28 يونيو يوم الأربعاء: عيد الأضحى المبارك