الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد إجازة 7 يناير لموظفي القطاعين الخاص والعام

إجازة
إجازة

إجازة 7 يناير هى أول الإجازات الرسمية في العام المقبل لموظفي القطاعين الخاص والعام وأول المناسبات الدينية في العام الجديد، حيث يحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد والذي يمثل ميلاد السيد المسيح، ومع زيادة البحث عن موعد اجازة 7 يناير لموظفي القطاعين الخاص والعام، تعرض الدستور موعد الاحتفال به والإجازات الرسمية في 2023 .

إجازة عيد الميلاد المجيد 

يحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة 7 يناير بمناسبة  عيد الميلاد المجيد وهو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير ويحصل المصريون على اجازة 7 يناير للاحتفال بعيد الميلاد  المجيد.

موعد اجازة 7 يناير لموظفي القطاعين الخاص والعام

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 وباقي إجازات العام الجديد

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ويوافق عيد الميلاد المجيد هذا العام يوم السبت لذا سيحصل جميع العاملون بالدولة والفطاع الخاص على اجازه  7 يناير مدفوعة الأجر، ورغم اتجاه مجلس الوزراء لترحيل جميع الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس إلا أن المناسبات الدينية لا يتم ترحيلها ويتم الاحتفال بها في موعدها المحدد ومنها اجازة 7 يناير وعيدي الفطر والأضحى.

 

الإجازات الرسمية 2023

 

  • 25 يناير  يوم الأربعاء: ثورة 25 يناير
  • 16 إبريل يوم الأحد:   عيد الفصح القبطي
  • 17 إبريل يوم الإثنين: عيد شم النسيم
  • 21 إبريل يوم الجمعة: عيد الفطر المبارك
  • 22 إبريل يوم السبت: إجازة عيد الفطر المبارك
  • 25 إبريل يوم الثلاثاء: عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو يوم الإثنين: عيد العمال
  • 27 يونيو يوم الثلاثاء: إجازة يوم وقفة عرفات
  • 28 يونيو يوم الأربعاء: عيد الأضحى المبارك
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الإجازات الرسمية 2023 و موعد شهر رمضان

  • 29 يونيو يوم الخميس: إجازة عيد الأضحى المبارك
  • 30 يونيو يوم الجمعة: ثورة 30 يونيو
  • 19 يوليو يوم الأربعاء: رأس السنة الهجرية
  • 23 يوليو يوم الأحد:            عيد الثورة
  • 27 سبتمبر: يوم الأربعاءعيد المولد النبوى الشريف
  • 6 أكتوبر يوم الجمعة: عيد القوات المسلحة
اجازة 7 يناير الإجازات الرسمية عيد الفطر وقفة عرفات عيد الأضحى عيد الميلاد المجيد اجازة 7 يناير لموظفي القطاعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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