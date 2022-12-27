الإعدام شنقا لربة منزل وعشيقها فى قتل ابنتها بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقا، لاتهامهما بقتل ابنتها بمنشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، انتقل رئيس مباحث منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت للقتل خنقا داخل مسكنها، على يد أحد الأشخاص.

بدأ رجال المباحث في فحص المشتبه بهم، وتم التوصل إلى تورط والدة الطفلة وشخص تربطها به علاقة في ارتكاب الجريمة، حيث استعانت الأم بالمتهم لقتل ابنتها خنقا وسرقة المنزل، بسبب خلافات مع زوجها، ورغبتها في الزواج من المتهم، وتخطيطهما لقتل شقيقي الطفلة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.