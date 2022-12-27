أهالى وزملاء المدرس المنتحر بالفيوم ينتظرون خروج جثته من مستشفى التأمين الصحى

تجمع أهالى وزملاء المدرس المنتحر بمحافظة الفيوم، أمام مستشفى التأمين الصحي، في انتظار خروج الجثمان بعد انتهاء التشريح وتصريح النيابة العامة بدفن الجثة، وسط حالة من الحزن.

وكانت شهدت محافظة الفيوم، واقعة مؤثرة، أمس الإثنين، حيث أعلن مدرس انتحاره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأقدمٌَ مدرس على إنهاء حياته بتناول قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال، أمس الإثنين، وذلك لمروره بأزمة نفسية حادة، انتهت بإقدامه على الانتحار داخل منزله في نطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم.

ووثق المُعلم لحظات الخلاص من حياته في بث مباشر عبر "فيسبوك"، وذلك في منزله في مدينة الفيوم، حيث كشف عن وجود خلافات مع أحد الأشخاص، قائلاً: "مش مسامحك يا هبة" انتي السبب في التخلص من حياتي.

وقال المُعلم، ويدعى أحمد رمضان صوفي، معلم التربية الفنية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، خلال المقطع، إنه عانى نفسيًا من أحد الأشخاص في حياته، وغير قادر على استكمال حياته.

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