خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة من ضمن الموضوعات التي سكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من كافة المناطق لمعرفة خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة.

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين وطلاب المدارس والجامعات، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد وتشمل خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة.

خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة

في السطور التالية يمكنك معرفة خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة بكافة التفاصيل:

1 - التوجه الي اقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.



2 - شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة ( مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة) مع وضع 2 صورة شخصية 4x6 علي الاستمارة.



3 - ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ )



4 - تقديم الاستمارة إلي مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).



5 - اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.



6 - يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.



7 - يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.



8 - يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.



9 - يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .