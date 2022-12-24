فى أولى رحلاته.. وصول قطار «تالجو» إلى محطة مصر بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، وصول أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة، والتي انطلقت من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، والذي يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر.

ووصل قطار تالجو الفاخر إلى محطة مصر التاريخية بالإسكندرية، عقب انتهاء رحلته الأولى، والتي انطلقت في الثانية عصر اليوم من محافظة القاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

مميزات قطار تالجو

يتميز قطار تالجو بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم / ساعة، بالإضافة إلى جود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب.

وتم وصول قطارين حتى الآن من إجمالي 7 قطارات تم التعاقد عليها بشركة تالجو، وتم تشغيل القطار الأول بالركاب بدءًا من اليوم بعد انتهاء مدة التشغيل التجريبي بدون ركاب، كما سيتم تشغيل القطار الثاني تجريبيا بدون ركاب خلال الأيام المقبلة وفقا للجدول المخطط وبتوالي وصول القطارات سيتم تشغيلها على خط القاهرة/ أسوان إلى جانب خط القاهرة/ الإسكندرية.

مواعيد تشغيل قطار تالجو

موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا يبدأ من غد الأحد الموافق 25/12/2022 في الساعة 5.50 صباحًا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرًا، من محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.