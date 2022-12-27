الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسكندرية»: اعتماد 45 مدرسة بالمحافظة بشهادة لضمان الجودة

عربي أبوزيد مدير
عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اعتماد 45 مدرسة في الإدارات التعليمية التسع، بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2021 / 2022، منها: 5 مدارس بالمنتزه أول ومدرسة بالمنتزه ثان و11 مدرسة بإدارة شرق و6 مدارس بوسط الإسكندرية وثلاث مدارس بالجمرك و4 بإدارة غرب و6 مدارس بالعجمي و6 مدارس بالعامرية وثلاث مدارس ببرج العرب، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية 359 مدرسة.

وأوضح مدير المديرية، في بيان، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم (82) لسنة 2006 ، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر ، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع ، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسيةمحليًّـا ودوليًّـا.

كما تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة ، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة،ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي ، وتوكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة،والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

وتقدّم «أبوزيد» بالتهنئة لإدارة الجودة عن الجهد المبذول بقيادة عزة دهب مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تمنى التوفيق لجميع مدارس الإسكندرية للحصول على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

التربية والتعليم الإسكندرية إعتماد 45 مدرسة جودة التعليم والاعتماد النهوض بالعملية التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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