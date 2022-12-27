«تحت الصفر».. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمرتفع السيبيرى (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الكتل الهوائية الناتجة عن المرتفع السيبيري ستتوجه إلى مصر وستتسبب في انخفاض شديد بدرجات الحرارة، لكنها لن تصل إلى حد الثلوج كما يعتقد البعض.

وأشارت «غانم» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، اليوم، إلى أن تلك الموجة الباردة ستؤثر على أغلب محافظات مصر، لافتة إلى أن المرتفع السيبيري أمر معتاد ويحدث في نفس الوقت من كل عام ولا داعي للخوف أو القلق منه.

الأسبوع الحالي سيشهد شبورة مائية كثيفة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي سيشهد شبورة مائية كثيفة، خاصة في فترات الصباح الباكر وآخر الليل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال شهر يناير، وقد تصل درجات الحرارة في وسط سيناء وسانت كاترين إلى تحت الصفر.