الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تحت الصفر».. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمرتفع السيبيرى (فيديو)

شبورة
شبورة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الكتل الهوائية الناتجة عن المرتفع السيبيري ستتوجه إلى مصر وستتسبب في انخفاض شديد بدرجات الحرارة، لكنها لن تصل إلى حد الثلوج كما يعتقد البعض.

وأشارت «غانم» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، اليوم، إلى أن تلك الموجة الباردة ستؤثر على أغلب محافظات مصر، لافتة إلى أن المرتفع السيبيري أمر معتاد ويحدث في نفس الوقت من كل عام ولا داعي للخوف أو القلق منه.

الأسبوع الحالي سيشهد شبورة مائية كثيفة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي سيشهد شبورة مائية كثيفة، خاصة في فترات الصباح الباكر وآخر الليل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال شهر يناير، وقد تصل درجات الحرارة في وسط سيناء وسانت كاترين إلى تحت الصفر.

درجة الحرارة تحت الصفر الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة درجة الحرارة تحت الصفر

مواد متعلقة

مراسلة «إكسترا نيوز»: مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد الجلسة الأخيرة والختامية (فيديو)

«الزراعة»: مهتمون بتوفير منافذ لبيع منتجات المزارعين (فيديو)

استشارى: العاصفة الثلجية تواصل اجتياح مناطق واسعة من كندا وأمريكا (فيديو)

أحمد أبواليزيد: يجب على المزارع فتح مجارى سير المياه حال عدم توافر مصارف جيدة (فيديو)

زكى القاضى: الدولة لم تتراجع خطوة فى مشروع «حياة كريمة» (فيديو)

المركز الأوكرانى للحوار: بلادنا فقدت 40% من أراضيها بسبب حرب روسيا (فيديو)

ناقد رياضي لـ«القاهرة الإخبارية»: بايرن ميونخ يعاني من كثرة الإصابات

باحثة تكشف تأثير قرار إلغاء احتجاز مُنفذ حادث باريس لأسباب صحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بمناسبة رأس السنة المالية.. تعطيل العمل بالبنوك والبورصة 1 يناير

تحقيقات تفحم طفلتين في حريق بشبرا: «أبوهم وأمهم مش فى البيت»

المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة «Talogy»

تعرّف على حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات حي اللوتس بالعقاد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة