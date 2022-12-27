الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية 33 للأندية الأبطال لتنس الطاولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تستأنف صباح اليوم فعاليات ومنافسات اليوم الثاني من أيام البطولة العربية 33 للأندية الأبطال لتنس الطاولة وتستضيف البطولة الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر، ويشارك 39 فريقا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات تكون مواعيد المنافسات كالتالي
مواعيد مباريات البطولة العربية بتاريخ الثلاثاء 27 ديسمبر.

منافسات الرجال:

العاشرة صباحا:

الأهلي ضد الفحيحل الرياضي الكويتي  

خانينوس الفلسطيني ضد الأهلي المدني السوداني

قطر القطري ضد الأمل عطبرة السوداني  

رائد شباب الأربعاء الجزائري ضد إنبي المصري

الزمالك ضد برقان الرياضي الكويتي

جمعية شبيبة الخروب الجزائري ضد المجمع الرياضي الفلسطيني

الحادية عشر والنصف صباحا:

سار البحريني ضد مدينة الحسين للشباب الأردني

الرياضي العطاف الجزائري ضد الهلال السوداني

البحرين الرياضي ضد السد القطري

الأولمبي الليبي ضد المسيرة تمارة المغربي

الخامسة مساء:

الأهلي ضد الأهلي المدني السوداني

الفحيحل الكويتي ضد خانينوس الفلسطيني

قطر القطري ضد إنبي

الأمل عطبرة السوداني ضد رائد شباب الأربعاء الجزائري

الزمالك ضد المجمع الرياضي الفلسطيني

برقان الرياضي الكويتي ضد جمعية شبيبة الخروب الجزائري

السادسة والنصف:

سار البحريني ضد الهلال السوداني

مدينة الحسين للشباب الأردني ضد الرياضي العطاف الجزائري

البحرين الرياضي ضد المسيرة تمارة المغربي

السد القطري ضد الأولمبي الليبي

 

منافسات السيدات:

جميع المنافسات في الثالثة والنصف عصرا

الأهلي ضد الأعمال الحرة السوداني

الأهلي صيدا اللبناني ضد الرياضي ورقلة الجزائري

عالي البحريني ضد الفتاة الرياضي الكويتي

الفلاح عطبرة السوداني ضد جزيرة الورد

العربي الكويتي ضد الزمالك

جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري ضد الأقصى عطبرة السوداني.

استاد القاهرة الدولى البطولة العربية الدول العربية المصرى اليوم الثانى بمجمع الصالات باستاد القاهرة

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