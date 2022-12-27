الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواجهة من العيار الثقيل بين بيراميدز والاتحاد السكندرى فى الأسبوع العاشر للدورى

بيراميدز خسر مباراته
بيراميدز خسر مباراته الاخيرة أمام الداخلية

تبدأ اليوم مواجهات الأسبوع العاشر في الدوري الممتاز بمباراة من العيار الثقيل بين بيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة مساء باستاد الدفاع الجوي .

بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وسجل 11 هدفًا ودخل مرماه ستة أهداف ونال هزيمة مفاجئة في مباراته الأخيرة أمام الداخلية، لذلك يسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 20 .

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز اختار 21 لاعبًا في  قائمة المباراة، وهم : شريف إكرامي، وأحمد الشناوي، ويوسف نادر، وأحمد سامي، وأسامة جلال، ومحمد الشيبي، ومحمد حمدي، وكريم حافظ، وعبد الله مجدي، وإبراهيم توريه، وإسلام عيسى، ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد صادق، وهشام محمد، وعبد الله السعيد، وإبراهيم عادل، وفخري لاكاي، ودودو الجباس، وفخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي ومحمد الشيبي، بينما يغيب كل من أحمد فتحي وعلي جبر ووليد الكرتي ومحمود صابر.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفينش المركز الرابع برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وثلاث هزائم، وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف، وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات على فاركو وسموحة وسيراميكا كليوباترا، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 21 ومشاركة الزمالك في المركز الثاني مؤقتًا .

الصربي زوران مانولوفينش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 23 لاعبًا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان، وعمرو خليل، و وصبحي سليمان، وهشام صلاح، ومحمد الصالح، وجافين كيزيتو، ومحمود علاء، و عبد الله نصيب، و السيد سالم، وصبري رحيل، وخالد الغندور، و مورو ساليفو، وعبد الغني محمد، و ناصر ناصر، ومروان عطية، وإبراهيم حسن، وكريم الديب، ومحمود عبد العزيز، وأحمد عادل ميسي، وفوزي الحناوي، وكريستوفاو مابولولو، وأحمد عيد، وأحمد سيدغريب .

وشهدت القائمة عودة مروان عطية بعد انتهاء إيقافه، بينما يغيب كل من خالد صبحي وسعيدو سيمبورى وإسلام عبد النعيم وأوستن أموتو ومحمد  الصباحي.

يدير المباراة محمد يوسف، ويساعده شريف محمد عبد الله ومصطفى حسن ومعهم محمد العتباني حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو، ورجب محمد مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز بيراميدز الاتحاد السكندرى اليوناني تاكيس جونياس الصربي زوران مانولوفينش

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