الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا.. توقعات كارثية للمواليد فى 2023

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

حذر معهد أوكراني من أن عام 2023 سيشهد "انخفاضًا كارثيًا" بمعدل المواليد، مما سيؤدي في النهاية إلى تراجع عدد السكان بعد سنوات، في البلد الذي يشهد هجوما عسكريا روسيا منذ أكثر من 10 أشهر.

وقال معهد ميخايلو بتوخا للدراسات السكانية والاجتماعية، إن "العام المقبل سيكون عام الانخفاض الكارثي في الخصوبة".

وتوقعت مديرة المعهد إيلا ليبانوفا تراجع عدد سكان أوكرانيا إلى 35 مليونًا عام 2030، مرجعة ذلك لعدة أسباب من بينها تقلص أعداد المواليد بدءا من العام المقبل.

وأضافت ليبانوفا: "أحلم أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك 35 مليون شخص منا"، لكن "للأسف قد لا يحدث هذا لأن الحرب مستمرة".

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