الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جميل عفيفى مدير تحرير الأهرام: صندوق الأسرة هدفه دعم مستقبل الأطفال

جميل عفيفي مدير تحرير
جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام

أوضح جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن طرح تجديد قانون الأحوال الشخصية هو شيء في غاية الأهمية، لافتاً إلى أن الأسر المصرية تعاني بشكل كبير من الخلافات والأزمات وأحداث كثيرة تتم. 

 

وأضاف جميل عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أنه بجب أن يوجد قانون أسرة منظم للحياة داخل الأسرة المصرية ، مؤكدا على ضرورة حماية الإنسان المصري في البداية.

 

وأوضح أن وجود هذا القانون يضمن الإهتمام بالأطفال، لافتًا إلى أنه قد يحدث مشاكل بين الأب والأم، لكن المُضار في النهاية هم الأطفال، حيث يجب أن يكون هناك صندوق الأسرة  لرعاية الأطفال وتقديم الدعم لهم في حالة الأزمات. 

 

وأشار إلى أن تحدث الرئيس السيسي عن الكشف الطبي الملزم الذي يتم بشكل قوي وسليم، لحماية الأسرة المصرية وتطمين  أولياء أمور الزوجين أن الأمور الصحية للطرفين سليمة، ومبنية على أساس حقيقي وسليم بأن الأسرة المصرية تبدأ على أسس سليمة وصادقة وخالية من الخداع.

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وائل لطفي

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