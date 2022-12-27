الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظ كفر الشيخ: انتهاء 70% من المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

 كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، آخر تطورات وإنجازات مشروع حياة كريمة داخل قرى المحافظة، وأهم التحديات التي قابلتهم خلال تنفيذ المشاريع.

حياة كريمة في كفر الشيخ بدأت بمركز مطوبس 

 وقال خلال مداخلة عبر «سكايب» لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن المبادرة الرئاسية لحياة كريمة بدأت في مركز مطوبس، حيث يحتوى على 10% من إجمالي عدد سكان المحافظة، كما أنه تم توفير كافة الخدمات مثل «المجمعات البيطرية، والاستهلاكية، الحرفية، مكتب بريد، إنشاء إنترنت فائق السرعة، المدارس، الغاز الطبيعي».

 وتابع: «أنه تم ربط التعليم الفني بالمنشآت الصناعية، حيث يتم تدريب الطلاب من أجل تأهيلهم لسوق العمل، كما أنه يتم توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج»، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل مركز مطوبس بنسبة تصل إلى 70%، مؤكدًا أن إنشاء مستشفى مركزي داخل المركز بقيمة 1.160 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 25 مركز شباب. 

وأشار إلى أن أهالي مركز مطوبس كانوا متعاونين مع الدولة في توفير وتخصيص كافة الأراضي لإنشاء المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك توسع في إنشاء المدارس ضمن مشروع حياة كريمة ساعد على القضاء على الكثافة السكانية للطلاب داخل المدارس والقضاء على الفترات المسائية. 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الأولى تنتهي بعد شهرين من الآن وسيتزامن بداية المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة مع نهاية المرحلة الأولى بالمحافظة، مبينًا أنه تم التواصل مع الأهالي والاستماع إلى كافة طلباتهم وتلبية طلباتهم وتوفير مشروعات التي يحتاجون إليها داخل الأماكن التي يعيشون فيها.

وعن أهم التحديات التي واجهتهم قال في الأراضي التي بها نسبة مياه كبيرة في الأراضي والتي اضطرتهم إلى وضع أساسات مضاعفة وبتكلفة أعلى لتفادي تأثير المياه على المباني.

 وأوضح أن مشروع حياة كريمة يستهدف 18 قرية تابعة لمركز مطوبس بإجمالي 700 مشروع في مختلف المجالات بقيمة تصل 5 مليار دولار.

 واختتم كلامه بقوله،  إن هناك أكثر من 646 منفذًا بالمحافظة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة ومع وجود تخفيض عليها بنسبة تبدأ من 10% تصل لـ30%، بالإضافة إلى حملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار. 

محافظ كفر الشيخ مشروع حياة كريمة المرحلة الاولي تنفيذ مشروعات مركز مطوبس

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