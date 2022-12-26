الأعلى في تاريخ مطار القاهرة.. استقبال 20 مليون راكب خلال 2022

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني إن حركة الطيران خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، شهدت إقبالاً كبيرًا من قبل السائحين على كافة المقاصد السياحية بالأخص الأسبوع الماضي والجاري وذلك في مقاصد شرم الشيخ والغردقة والأقصر.



ولفت إلى أن مطار القاهرة يشهد حركة جيدة وأن الصعوبات التي كانت تواجه الوزارة الفترة الماضية تم حل أغلبها، لافتاً إلى أن مشكلة تداول الحقائب تم حلها، موضحاً أن السيور حاليا ممكن أن تتحمل 12 ألف شنطة في الساعة بدلاً من 4 آلاف حقيبة، هذا بالإضافة إلى تشغيل مشروع السيور الجديدة بشكل تجريبي مع زيادة عدد العامليت في مجال تداول الحقائب".

وكشف الوزير أنه من المتوقع مع آخر أيام عام 2022 أن يكون مطار القاهرة قد استقبل نحو 20 مليون مسافر وهذا أكر رقم وصل إليه بالأخص أن طاقته الاستيعابية تبلغ 27 مليون مسافر قائلاً: "نستقبل هذا العام في مطار القاهرة 20 مليون مسافر وهذا أعلى رقم في تاريخ المطار.

وحول زينة مطار القاهرة بمناسبة أعياد الكريسماس قال: "تابعت ما قيل عن زينة مطار القاهرة، وتم تغييرها، وكانت مجرد اجتهاد من البعض و في فترة الأعياد كلنا نحتفل، ويتم تزيين المطارات لاستقبال السائحين".