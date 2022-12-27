بعد زواج دام عقدين.. ماذا تمنت فيكتوريا بيكهام فى عيد الميلاد؟

في يوم عيد الميلاد، شاركت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، صوراً لنفسها وهي ترتدي قميصاً من النوع الثقيل "الهودي" لإظهار الحب لزوجها المتقاعد المحترف لكرة القدم، حيث حمل القميص رسالة لزوجها ديفيد بيكهام.

بيكهام وفيكتوريا

وكانت ترتدي فيكتوريا، سترة بيضاء عليها عبارة "كل ما أريده لعيد الميلاد هو ديفيد بيكهام "، وتفاخرت برغبتها التي تحققت على إنستغرام، حيث كان زوجها إلى جانبها في الصورة.

وعلقت فيكتوريا على الصورة قائلة:""لقد حصلت على ما كنت أريده في عيد الميلاد هذا العام".

في لقطة واحدة، ابتسم الزوجان البريطانيان معًا أثناء تقاسم الكرسي. وكان ديفيد، 47 عامًا، يرتدي سروالًا منسوجًا وسترة منقوشة وقبعة سانتا كلوز، بينما كانت فيكتوريا ترتدي الجينز.

لقد ظل زواج فيكتوريا وبيكهام قويًا لأكثر من عقدين منذ أن عقدا قرانهما في عام 1999، ولديهما أربعة أطفال: هاربر، 11 عامًا ، كروز ، 17 عامًا ، روميو ، 20 عامًا وبروكلين ، 23 عامًا.