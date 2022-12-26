براتب 4000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 137 فرصة عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات القطاع الخاص، براتب يصل إلى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 120 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 سنة، وحتى 50 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنتين، براتب 3000 جنيه. بمواقع عمل في التجمع الخامس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، وأسيوط.

كما تحتاج الشركة، 10 مشرف أمن، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 35 سنة، وحتى 55 سنة، وأن يكون لديه خبرة من سنتين، وحتى 5 سنوات، براتب 3700 جنيه.

كما تطلب الشركة، 3 محاسب، وذلك من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 25 سنة وحتى 40 سنة.

وتتوفر أيضا فرص عمل لمسئول عمليات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 4 سنوات، وأن يتراوح عمره من 35 سنة، وحتى 55 سنة، وأيضا 3 H.R، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 23 سنة، وحتى 35 سنة، وذلك من الجنسين، وبراتب 4000 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يتجه لمقر الشركة في التجمع الخامس، المحكمة، مسجد الحمد، لايف مول، الدور الثاني، أو التواصل على أرقام 01068986662، أو 01068966612.