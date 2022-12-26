نائب رئيس «التجمع» يُطالب بتضافر الجهود لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة

خلال صالون التنسيقية..

قال هلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع، إنه خلال الفترة الأخيرة، زاد الاهتمام بالعمالة الموسمية أو العمالة غير المنتظمة.

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، أن الدولة بدأت في حصر العمالة غير المنتظمة، مشددا على أن الإشكالية الرئيسية تكمن في عملية الحصر، خصوصا في فئة العاملات.

وأشار إلى أن الوزارات المعنية بمسألة العمالة غير المنتظمة، انتظرت توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على الملف بصورة أكبر، مشددا على أن الذين يتولون التشريع في مجلس النواب، أقرب للعمال ويعرفون ما يدور في قاع المجتمع.

وطالب وزارة القوى العاملة، بالرقابة على أصحاب الأعمال، لتسجيل العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن هناك قصورا في الأدوات التنفيذية لدى الوزارة، لحصر العمالة غير المنتظمة.

ونصح الدندراوي، من لم يسجل نفسه ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، بضرورة التسجيل، كي يستفيد من المدد السابقة، لزيادة المعاشات.

وأدار الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من؛ إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.