الولايات المتحدة: قلقون إزاء أنشطة الجيش الصيني في مضيق تايوان

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء أنشطة الجيش الصيني في مضيق تايوان.

ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأنشطة الصينية بـ "الاستفزازية" و"مزعزعة للاستقرار".

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيانه: "سنواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن نفسها وفقا لالتزاماتنا الطويلة الأمد وبما يتجاوب مع سياسة الصين الواحدة".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن رصدها 7 سفن للقوات البحرية الصينية و71 طائرة في مضيق تايوان خلال اليوم الأخير.

ولفتت الدفاع التايوانية إلى أن 47 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية لتايوان، في أكبر عملية من نوعها.

وكان الجيش الصيني قد أورد في بيان أنه أجرى "مناورات قتالية" الأحد ردا على "استفزازات" غير محددة إضافة الى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

تايوان: الصين نشرت 71 طائرة خلال مناوراتها الأخيرة قرب الجزيرة

وأظهرت بيانات وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الأخيرة هي الأكبر منذ أن بدأت الوزارة بإصدار إحصاءات يومية للتوغلات الصينية.

وفي بيان على "تويتر" ذكرت تايوان أن 60 طائرة مقاتلة نفاثة شاركت في المناورات، بينها ست من طراز سو-30 التي تعد الأكثر تقدما.

وفق ذلك فإن 47 طلعة جوية اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهذا ثالث أعلى معدل توغل يومي مسجل، وفقا لقاعدة بيانات وكالة فرانس برس.

وتعيش تايوان في ظل تهديد مستمر بغزوها من قبل الصين التي تدعي أن الجزيرة جزء من أراضيها وستستعيدها ذات يوم.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان في عهد الرئيس شي جينبينج ما أدى الى تدهور العلاقات بينهما.

ولم تعلن الصين عن عدد الطائرات التي شاركت في مناورات الأحد ولا المواقع التي جرت فيها المناورات.