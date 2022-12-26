الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: قلقون إزاء أنشطة الجيش الصيني في مضيق تايوان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء أنشطة الجيش الصيني في مضيق تايوان.

ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأنشطة الصينية بـ "الاستفزازية" و"مزعزعة للاستقرار".

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيانه: "سنواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن نفسها وفقا لالتزاماتنا الطويلة الأمد وبما يتجاوب مع سياسة الصين الواحدة".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن رصدها 7 سفن للقوات البحرية الصينية و71 طائرة في مضيق تايوان خلال اليوم الأخير.

ولفتت الدفاع التايوانية إلى أن 47 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية لتايوان، في أكبر عملية من نوعها.

وكان الجيش الصيني قد أورد في بيان أنه أجرى "مناورات قتالية" الأحد ردا على "استفزازات" غير محددة إضافة الى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

تايوان: الصين نشرت 71 طائرة خلال مناوراتها الأخيرة قرب الجزيرة

وأظهرت بيانات وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الأخيرة هي الأكبر منذ أن بدأت الوزارة بإصدار إحصاءات يومية للتوغلات الصينية. 

وفي بيان على "تويتر" ذكرت تايوان أن 60 طائرة مقاتلة نفاثة شاركت في المناورات، بينها ست من طراز سو-30 التي تعد الأكثر تقدما.

وفق ذلك فإن 47 طلعة جوية اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهذا ثالث أعلى معدل توغل يومي مسجل، وفقا لقاعدة بيانات وكالة فرانس برس.

وتعيش تايوان في ظل تهديد مستمر بغزوها من قبل الصين التي تدعي أن الجزيرة جزء من أراضيها وستستعيدها ذات يوم.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان في عهد الرئيس شي جينبينج ما أدى الى تدهور العلاقات بينهما.

ولم تعلن الصين عن عدد الطائرات التي شاركت في مناورات الأحد ولا المواقع التي جرت فيها المناورات.

الولايات المتحدة الامريكية الجيش الصيني مضيق تايوان تايوان الصين الدفاعات الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية

الكهرباء تنتهي من سداد 92% من إجمالي مسحوبات المواد البترولية لعام 2022

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على قناة "dmc" الفضائية

خطوات تفعيل منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

أهم مكاسب توجيه الرئيس السيسى بسرعة الإفراج عن البضائع.. «يعقوب» يوضح

بعد البحث عنها.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات من شهر يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا