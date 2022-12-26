الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رابطة مصنعى السيارات: 2023 سيكون الأعلى فى ارتفاع الأسعار

السيارات
السيارات

قال خالد سعيد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن كل شركات صناعة السيارات تأثرت كثيرًا بسبب الرقائق الإلكترونية والتي تدخل في صناعتها، مؤكدًا أن هذا تسبب في قلة الإنتاج.

كورونا تسببت فى عدم عمل المصانع بقوتها

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فترة كورونا تسببت في عدم عمل المصانع بكامل قوتها، مما قلل الإنتاج، ولم يعد الإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي لتصدر لدول أخرى، مما أدى لزيادة سعر السيارات حتى أصبحت الأسعار مبالغا فيها بشكل كبير.

وتابع، أن كل العوامل تؤدي لزيادة الأسعارا سواء من ناحية التمويل، وأسعار الشحن، وكذلك أسعار العملات وعدم توفرها والكورونا التي بدأت تزيد بشكل كبير ببعض الدول، كل هذا يؤثر على عدم استقرار الأسعار. 

وأشار إلى أن الفائدة والافراج وعوامل الشحن كلها تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات، كما أن المنتج غير متواجد، مؤكدًا أن الأسعار في 2023 ستكون مرتفعة جدًا. 

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