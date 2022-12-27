ننشر سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 27-12-2022 من أرض مصانع شركات الإنتاج التجار والموزعين بدون مصروفات التعديل عقب الزيادات المتتالية التي طرأت على الأسعار بفعل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، حيث تستورد مصانع الحديد والصلب مدخلات الإنتاج بنسبة تتعدى الـ30% من مواد التصنيع.

سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 27-12-2022

زادت أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 27-12-2022 من خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر نحو 800 جنيه، بالإضافة إلى 14% رسوم القيمة المضافة، حيث يتم التسليم في أرض مصانع شركات الإنتاج.

وجاءت زيادة الأسعار بفعل الاضطرابات التي تشهدها أسواق صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية داخل البنوك المصرية.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 23400 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 23450 جنيهًا للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخلية 23400 جنيه للطن.



متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 23100 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 23150 جنيهًا للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 23300 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع الشركة العربية للمسلح 23400 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1820 جنيهًا.

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1750 جنيهًا.

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1720 جنيهًا.

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1860 جنيهًا.

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 1810 جنيهات.

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1820 جنيهًا.

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري بني سويف 1720جنيهًا.

متوسط طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط المخلوط 1300 جنيه.