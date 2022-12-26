وكيل «تعليم دمياط» يشهد فعاليات إطلاق الملتقى الفني لاتحادات الطلاب

شهد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، فعاليات اللقاء المهنى للاتحادات الطلابية ورواد الفصول والرواد العموم والقيادات الطلابية، المقام بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

حضر الفعالية أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والوفد المرافق وعصام عمر رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ويحيى توما، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية.

وأكد “عبد الرؤوف” على الدور الهام للاتحادات الطلابية فى تدعيم المبادئ وتحقيق الأهداف التربوية لضمان حرية التعبير لدى الطلاب وتدعيم القيم لديهم فضلًا عن تشجيع الطلاب على التفوق الدراسى وتدعيم روح المبادرة والإبداع والابتكار.

ومن جانبه، أعرب أحمد موسى، رائد عام اتحاد طلاب مدارس مصر، عن سعادته بالمشاركة في اللقاء، مثمنًا مجهودات قطاع تعليم المحافظة والاتحادات الطلابية فى المشاركة بكل أنشطة التربية الاجتماعية وحصاد العديد من المراكز جمهوريًا.

وتحدث “موسى” عن شعار الاتحادات الطلابية لهذا العام والذى يأتى تحت شعار المشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة، وسبل تنمية روح الولاء للوطن.

وأكد رائد عام الاتحادات على الدور الهام لمسئول الاتحادات بداية من انطلاق الانتخابات الطلابية وتوعية الطلاب بكيفية الاختيار والتحرر من الذاتية، من أجل جيل واعٍ له دوره القيادي الفعال بالمجتمع، مؤكدًا أننا جميعًا نتطلع فى الاتحادات الطلابية إلى التميز والإبداع من أجل منتج حقيقى لطالب متميز من خلال مشاركته بكل أنشطة الاتحادات الطلابية التى تساعد على التفوق الدراسى.

وفي نهاية الملتقي كرم علي عبد الرؤوف وأحمد موسى، أعضاء مجلس الرواد بالمديرية والإدارات التعليمية تقديرا لجهودهم في إثراء الاتحادات الطلابية في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام.