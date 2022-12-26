موسكو تسدد قسيمة إصدار سندات اليورو بالروبل قبل أن تستحق عام 2028

سددت وزارة المالية الروسية، قسيمة إصدار سندات اليورو، السيادية المقومة بالدولار، بالعملة الروسية الروبل، والتي تستحق في عام 2028 مقابل 10.9 مليار روبل.

وقالت المالية الروسية فى قناتها على تيليجرام، "استلم وكيل الدفع لسندات اليورو، أموالا لدفع دخل القسيمة على سندات قروض السندات الخارجية لروسيا الاتحادية، والتي تستحق في عام 2028 بمبلغ 10.9 مليار روبل أى ما يعادل 159.4 مليون دولار".

ولفتت المالية الروسية إلى أنه، تم الإيفاء بالتزامات خدمة الأوراق المالية الحكومية لروسيا الاتحادية، بالكامل من قبل وزارة المالية الروسية، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

وتحولت وزارة المالية في روسيا، وفقا لمرسوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المؤرخ في 22 يونيو، إلى إجراء جديد للوفاء بالالتزامات الخاصة بسندات اليورو السيادية، والتي تنص على الدفع بالعملة الروسية الروبل.

بوتين يوقع مرسوما يسمح بمنح جواز السفر الروسي لسكان المناطق الأوكرانية

وفى وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بشأن إجراءات التقدم بطلب الحصول على جواز سفر روسي لسكان المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا انضمامها للاتحاد الروسي في سبتمبر.

ووفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن القرار يدخل حيّز التنفيذ بدءاً من الاثنين، ويسمح لسكان دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيا، وخيرسون، بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي، مع مراعاة إعلان عدم رغبتهم في حمل الجنسية الأوكرانية.

وفي سياق آخر، طالبت الخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، رسميا استبعاد روسيا من من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد: بأن أوكرانيا تعتزم الدعوة، اليوم الاثنين، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال كوليبا "الإثنين سنعلن موقفنا رسميا. لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟ وأضاف "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق".

وتابع: مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.