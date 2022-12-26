الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: التوترات حول ممر لاتشين تعرقل جهود السلام بين أرمينيا وأذربيجان

أرشيفية
أرشيفية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، إن تصاعد التوترات بشأن ممر لاتشين، الرابط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ المتنازع عليه ومدينة جوريس في أرمينيا، يُعقّد جهود السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف جالوزين - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: أن التصعيد الأخير بشأن ممر لاتشين سيعرقل جهود السلام بين يريفان وباكو، مؤكدا أن روسيا لا تدخر جهدا في سبيل تسوية الوضع على الأرض، معربا عن أمله في إنعاش جهود التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان على كافة المسارات قريبا.

وتابع: أن باكو ويريفان بحاجة إلى التوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين يضمن سلاما مستقرا وعادلا في المنطقة، كما أعرب عن استعداد موسكو للمساهمة في عملية السلام بموجب أحكام البيان الثلاثي الذي أصدره قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في قمتهم التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية 31 أكتوبر الماضي.

روسي جهود السلام ممر لاتشين أرمينيا أذربيجان وزير الخارجية الروسي

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