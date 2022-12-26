الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور المحافظ.. جامعة طنطا تبحث سبل تعزيز دورها لدعم «رؤية مصر 2030»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

عقد مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور كل من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن الجامعة  في إطار دعم “رؤية مصر 2030” والخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة للدولة المصرية تسعى لتعزيز دورها فى خدمة المجتمع، مشيرًا الى أن التعاون البناء مع المحافظة  في المجالات التنموية المختلفة داخل نطاق محافظة الغربية، موضحًا أنه جاري التنسيق بين الجامعة ومحافظة الغربية في مجالات التطوير العمراني لتيسير حركة المواطنين والمرضى فى الوصول إلى المستشفيات الجامعية ، كما وجه عمداء الكليات  بتكثيف جهود التوعية للطلاب  بالتحديات التي تواجه المجتمع. 

وأشاد الدكتور طارق رحمى، بالدور الريادي لجامعة طنطا في تقديم الدعم المجتمعي في الجوانب الاجتماعية والثقافية والتقنية والتوعوية والرعاية الطبية للمواطنين، مشيرًا الى أن تعزيز  الشراكة مع جامعة طنطا تأتي على رأس أولويات المحافظة، موضحًا أن المحافظة تكثف من الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأى محاولات احتكار السلع الأساسية أو رفع الأسعار، مطالباً الجامعة بتكثيف ندواتها التوعوية للمواطنين ومن خلال القوافل التنموية الشاملة الموجهة للمناطق الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المستشفيات الجامعية المستشار القانوني أمين عام الجامعة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

منح 36 درجة علمية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة جامعة دمياط

«سيجارة».. نصر محروس يستعد لطرح أغنية جديدة لـ بهاء سلطان

الهيئة العامة للاستثمار والبريد يبحثان أوجه التعاون المشترك

ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا