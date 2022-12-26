الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالمنوفية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية –لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهما (96 كيس من مخدر الحشيش وزنوا11كيلو جرام–إسطوانة و104 لفافات من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام- بندقية آلية - خزينة–بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400 ألف جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونية اثنين من العناصر الإجرامية الطلقات مختلفة الأعيرة أسلحة نارية وذخائر هاتف محمول بندقية خرطوش بمديرية أمن المنوفية

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