ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالمنوفية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية –لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهما (96 كيس من مخدر الحشيش وزنوا11كيلو جرام–إسطوانة و104 لفافات من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام- بندقية آلية - خزينة–بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400 ألف جنيه تقريباً).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.