الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي وموعد اختبارات الترم الأول

امتحانات رابعة ابتدائي
امتحانات رابعة ابتدائي

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي هي تدريبات تتيحها وزارة التربية والتعليم عبر منصة التعليم الالكتروني تتيح لطلاب الصف الرابع الابتدائي التدريب على اختبارات الترم الاول بعد أن تم تغيير شكل المناهج والامتحانات منذ العام الدراسي 2021-2022.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي وموعد اختبارات الترم الأول 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن منصة التعليم الإلكتروني التي تم اضافة المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي عليها منذ عدة أيام، وتعرض الدستور رابط وخطوات الحصول عليها وموعد اختبارات الترم الاول .

لطلاب الصف الرابع الابتدائى.. ملخص «الجرامر» للفصل الدراسي الأول

المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي 

يستطيع أولياء الامور الاطلاع على المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي من خلال الدخول على منصة التعليم الإلكرتوني ثم اختيار المرحلة الابتدائية في المرحلة التعليمة، واختيار الصف الرابع الابتدائي والترم الاول ثم المهام الادائية أو النماذج الاسترشادية ثم اختيار المادة التي تحتاج للاطلاع على النماذج الاسترشادية الخاصة بها .

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى الأزهرى 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي أزهر نصف العام 2023 قطاع المعاهد الأزهرية

أو يمكنك الدخول مباشرة عبر الرابط التالي https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolSubjectId=7673&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0

والذي يتيح كافة المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالمدارس الحكومية والرسمية واللغات .

 

موعد امتحانات رابعة ابتدائي بالجيزة 

حددت مديرية التربية والتعليم  بمحافظة الجيزة موعد امتحانات رابعة ابتدائي والتي تبدأ يوم 9 يناير وتنتهي في 14 يناير، وتعقد اختبارات رابعة ابتدائي ورقياً بنمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ويتم  توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي وكل صفوف النقل 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، 10% من درجة امتحان الشهر، 5% على المواظبة.

وجاء جدول رابعة ابتدائي كالتالي: 

  • يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

  • يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023: امتحان مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف، وامتحان مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف
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جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 بالقاهرة والجيزة

  • يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف، وامتحان مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

  • يوم الخميس الموافق 12يناير 2023 : امتحان مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

  • يوم السبت الموافق 14 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف
المهام الأدائية الرابع الأبتدائي وزارة التربية والتعليم منصة التعليم الإلكترونى رابعة ابتدائي امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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