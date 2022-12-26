مدير الطب العلاجي بمطروح يتفقد أعمال تجهيزات عناية مستشفى رأس الحكمة

تفقد الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، أعمال تجهيز وحدة العناية المركزة لمستشفى رأس الحكمة المركزي بإضافة 3 أسرة عناية لزيادة القدرة الاستيعابية لمرضى العناية المركزة والحرجة ليصبح الإجمالي 6 أسرة عناية مركزة بكامل تجهيزاتها.

رافقه خلال الجولة، كل من الدكتور محمد طارق مدير المستشفى ايناس الصيرفى مدير العلاقات العامة والتعاقدات و زكية رشوان مدير إدارة التمريض، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة.

وأكد الدكتور مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجي، أن العناية الجديدة مجهزة بأحدث أجهزة المونيتور وشبكة غازات وأجهزة تنفس صناعي وفولوميتر وسيرنج بامب وأجهزة تحكم بالمحاليل وأجهزة شفط متحركة ويأتي ذلك تلبية لاحتياجات وخدمة المرضي من أهالي رأس الحكمة والقرى المجاورة مما يمثل طفرة نوعية متميزة في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والطريق الدولي الساحلي.