الانتهاء من تبطين 112 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 77% من المستهدف بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 442 كيلو و663 مترا، بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 197 ترعة، بطول 574 كيلو و307 أمتار، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.



وأوضح محافظ سوهاج أنه جار العمل في 85 ترعة، بإجمالي أطوال 131 كيلو و644 مترا، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدًا أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمحافظة، أنه جار المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، قد تفقد أعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع حي شرق سوهاج، للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء، وذلك عقب انتهاء جميع أعمال المرافق بتلك الشوارع، بحضور مسئولي مديرية الطرق، ومسئولي حي شرق سوهاج.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع "محمد ضياء" وتفرعاته، وشارع "16 "، على مساحة 30 ألف متر مسطح، بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة .