الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منظمة أممية: جائحة كورونا أدت إلى اختلال فى إنتاج الأغذية المائية

منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أزمة جائحة كورونا اجتاحت القارات والبلدان مخلفة أضرارًصا صحية واجتماعية واقتصادية، وشمل ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وفي جميع أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة، أن حالات من الإقفال العام وإغلاق للأسواق والموانئ والحدود التي سببتها جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ كبير في التجارة، ونتج عن ذلك اختلال في إنتاج الأغذية المائية وتوزيعها وفقدان فرص العمل وسبل العيش.

وشهد الصيد اختلالات وواجهت تربية الأحياء المائية صعوبة في الحفاظ على دورات الإنتاج المخطط لها، وكانت سلاسل الإمدادات التي تهيمن عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم معرضة على وجه الخصوص لقيود جائحة كوفيد -19. وتأثر السكان الضعفاء  والمهمشون بشكل غير متناسب، حيث عانت النساء بشكل أكبر من تراجع فرص العمل وفقدان سبل العيش الأسرية.

وأتى التعافي بصورة تدريجية عن طريق تنويع دخل الأسر بواسطة أنشطة زراعية أخرى، وخفض تكاليف الأعمال، واستهداف الأسواق المحلية وتبني التسويق عبر شبكة الإنترنت والتسليم المباشر، واعتمدت الحكومات تدابير دعم متنوعة ومعقدة، وذلك وفقًا للأولويات والقدرات والموارد الوطنية، واستجابت البلدان التي تتمتع بنظم فعالة للحماية الاجتماعية بمزيد من الكفاءة للتخفيف من آثار الجائحة.

ولسوء الحظ، غالبًا ما تم استبعاد العمال غير النظاميين الذين يعمل الكثيرون منهم في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكشفت الجائحة عن الترابط القائم بين الأسواق وسلاسل الإمدادات والحاجة إلى نظم حماية اجتماعية وطنية شاملة ومستجيبة للصدمات.

منظمة الأغذية والزراعة فاو جائحة كورونا القارات مصايد الأسماك الأحياء المائية الصيد

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