مسلسلات رمضان 2023.. مي عز الدين تبدأ تصوير مسلسل «سوق الكانتو» مع أمير كرارة

بدأت الفنانة مي عز الدين تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “سوق الكانتو” للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وتلعب مي عز الدين خلال أحداث العمل دور حبيبة أمير كرارة والتي تواجه معه العديد من المواقف.

مسلسلات رمضان 2023 سوق الكانتو

وكان تصوير العمل قد انطلق منذ عدة أيام في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل وبدأ أمير كرارة في تصوير مشاهده برفقة عدد من نجوم المسلسل وتم الاحتفال ببدء التصوير استعدادا لعرض العمل في شهر رمضان المقبل.

من جهة أخرى، أوشك الكاتب والسيناريست هاني سرحان على الانتهاء من كتابة سيناريو المسلسل الدرامي الجديد «سوق الكانتو»، للنجم أمير كرارة، بالكامل.

ومن المنتظر أن يقوم هاني سرحان بتسليم الحلقات الاخيرة من العمل للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" إلى جانب أمير كرارة، كل من النجوم مي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

من جهة أخرى، تدرس النجمة مي عز الدين خلال هذه الفترة عدد من السيناريوهات السينمائية للعودة من جديد لجمهور السينما وذلك بعد فترة غياب طويلة منذ آخر أفلامها جيم أوفر الذي لعبت بطولته امام النجمة يسرا وتم عرضه في عام 2012.

آخر أعمال مي عز الدين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مشاركتها في بطولة مسلسل “جزيرة غمام” والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2022 وجسدت من خلاله دور العايقة والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل جزيرة غمام من بطولة طارق لطفي ومي عز الدين وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي ووفاء عامر ومحمد جمعة وعدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج.